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Bakan Işıkhan'ın acı günü

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#Vedat Işıkan#Seyhan Güneş#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bakan Işıkhanın acı günü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 15:03

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, hayatını kaybetti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Güneş'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seyhan Güneş'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden kıymetli ablası Seyhan Güneş'e Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhumenin mekanı cennet olsun."

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#Vedat Işıkan#Seyhan Güneş#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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