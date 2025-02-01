Bakan Işıkhan'dan iş güvenliği mesajı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında kalitenin artırılması ve iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin en üst noktaya çıkarılması amacıyla yürüttükleri çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu.



Işıkhan, "Çalışma hayatının her noktasında insana yakışır iş ilkesiyle iş sağlığı ve güvenliğine azami hassasiyet gösteriyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz düzenlemeyle; 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirme şartı aranmaksızın, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecek" ifadelerini kullandı.



Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli iş ortamı sunan iş yerlerine, bu amaçla yürüttüğümüz faaliyetlerin destekçisi olan sosyal paydaşlarımız sendika ve konfederasyonlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.