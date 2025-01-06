Bakan Işıkhan: Polonez işçileriyle mutabakat sağlandı

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Işıkhan, Bakanlığın konferans salonunda TekGıda-İş Sendikası ile düzenlenen görüşmede, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Polonez İşletmesi'nde yaşanan eylemlerle ilgili önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını söyledi.

Bu süreçte hak arama mücadelesi veren tüm işçilere ve şirket yönetimine teşekkür eden Işıkhan, "Yaklaşık 6 aydır devam eden bu eylemler boyunca Bakanlık olarak sürecin başından itibaren hem işçi tarafı hem de işveren tarafı ile defalarca masaya oturduk. Ben bizzat dahil olmak üzere, Bakan Yardımcımız, Genel Müdürümüz ve ilgili bürokratlarımız, defalarca işçi ve işveren tarafı ile görüşmeler gerçekleştirdi ve temaslarımızı hiç koparmadık." diye konuştu.

Konuya çözüm odaklı yaklaştıklarını ancak bazı siyasi çevrelerin bu mevzuyu istismar ederek siyasi rant malzemesi haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Işıkhan, "Biz her zaman çözümden yana olduğumuzu göstererek bu siyasi şova müsaade etmeyerek, konuyu titizlikle ele aldık ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Bugün geldiğimiz noktada işçilerimizle ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini kamuoyuyla paylaşmak isterim." açıklamasında bulundu.

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Bu anlaşmanın, özellikle işçilerin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulduğunu vurgulayan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır. Bizler, Türkiye'nin çalışanlarıyla, üreticileriyle, işverenleriyle büyüyen ve güçlenen bir ülke olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin temelinde birlik, beraberlik ve dayanışma vardır. Emeğin ve işin huzur ve uyum içerisinde devam etmesi için Bakanlık olarak her zaman işçi ve işverenin yanında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz."

Işıkhan, sürecin başından itibaren konuya katkı sağlayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sosyal diyalog örneği sergileyerek bütün paydaşlarla çalışmaya devam ediyoruz. Şu an geldiğimiz uzlaşma süreci de bunun bir örneğini temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

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"ORTAYA KONULAN TÜM KATKILAR İÇİN EMEK DÜNYASI ADINA AYRICA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

TekGıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Işıkhan'a, Polonez Et İşyeri'nde sendika hakları için mücadele eden ve yaklaşık 6 aylık süreçte bu mücadeleyi sürdüren işçiler adına teşekkür ederek, Bakanlığın koordinasyonunda işverenlerle bir araya gelerek kurulan diyalogların sonuç almayı mümkün kıldığını dile getirdi.

Bu uzlaşmanın çalışma hayatında örnek teşkil edeceğini belirten Türkel, "Bakanlığın doğrudan müdahil olduğu ve tarafları bir araya getirerek bu sürecin çözümüne doğrudan inisiyatif kullanarak günlerini, saatlerini bu iş için harcadığına şahit olduk. Ortaya konulan tüm katkılar için emek dünyası adına ayrıca teşekkür etmek istiyorum." dedi.

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İşveren temsilcisi Mehmet Yılmaz ise uzlaşmanın her iki taraf adına da hayırlı olmasını dileyerek, herkese gösterdiği anlayış, verdiği destek ve emek için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mutabakat metni imzalandı.