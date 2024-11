Bakan Işıkhan: Birileri terörle, kaosla ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü yavaşlatma derdinde

Haberin Devamı

Bakan Işıkhan, şehir merkezindeki spor salonunda gerçekleştirilen AK Parti'nin Rize Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde, dün Malatya ve Rize'de yaşanan deprem dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Işıkhan, Erdoğan liderliğinde millete hizmet yolunda yürümekten ve bu kutlu davanın bir neferi olmaktan bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.

Işıkhan, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu yeni dönemin hem partimiz için hem de ülkemiz için bir tazelenme vesilesi olacağına yürekten inanıyorum. AK Parti, Türkiye siyasetindeki çeyrek asırlık mesaisi boyunca her daim hareketin, gelişimin ve yeniliğin önemli temsilcisi olmuştur. Durmak, duraksamak, kendini tekrar etmek bizim ne şiarımızda vardır ne de siyasi anlayışımızda." diye konuştu.

Hep daha iyisi ve ilerisi için çalışma ahlakının AK Parti'nin karakteri olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"22 yıldır büyük bir itimatla, 'Yaparsa AK Parti yapar' diyen aziz milletimizin gönlündeki samimi hissiyatın sebebi de işte budur. AK Parti, siyasete kaybettiği itibarını yeniden kazandırmış, millete hizmet nedir, belediyecilik nedir, yerli ve millilik nedir öğretmiş bir partidir. AK Parti, vesayetçi anlayışın aksine köklerinden güç alarak büyüyen, temeli sağlam bir sivil toplum hareketidir. Çünkü bizim davamızın köklendiği yer, milletimizin sinesi olmuştur. Bu sebeple AK Parti, bir millet hareketidir."

Işıkhan, milletin 22 yıldır bu hakikatin bilinciyle AK Parti'yi her seçimden zaferle çıkarmayı başardığını anlatarak, "Partimizin, Rizeli hemşehrilerimizin gönlündeki yeri hiç sarsılmamıştır. Hamdolsun, Karadeniz'in incisi Rize tercihini her zaman gönül belediyeciliğinden yana kullanmıştır. Liderini hiçbir seçimde yalnız bırakmamıştır. Laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan yana olmuştur." dedi.

Teşkilatın önemine işaret eden Işıkhan, "Ana kademeden mahalle temsilcilerine kadar her biriniz kapı kapı gezip davamızı anlattınız. Daha adil bir dünyanın imkanına inanan büyük ve güçlü Türkiye idealimize hizmet etmek için gecenizi gündüzünüze kattınız. Sadece Türkiye'nin değil, yüzünü bize çevirmiş tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların da umudu olmuş bir vicdan hareketinin parçası oldunuz. Allah sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, DÜNYANIN İSE SAYILI SİYASİ PARTİLERİ ARASINDAYIZ"

Bakan Işıkhan, AK Parti'nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bugüne kadar her ilde, ilçede ve mahallede bu kadar uzun süre teşkilatlanabilmiş ikinci bir siyasi hareket de bulunmamaktadır. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla toplumun her kesimine ulaşmak için çalışan 11 milyonu aşkın üyeye sahip bir topluluk olarak, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı siyasi partileri arasındayız. Bu yüzden her seçim zaferi bizim için milli iradenin bir tezahürü olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gençlik dönemlerinden itibaren parti teşkilatlarında yetişmiş, her daim halkın içinde olmuş, sokağın nabzını tutmuş, 7'den 70'e milletimizin her bir ferdiyle muhabbeti olan, milletimizi iyi tanıyan bir liderdir. Şunu çok iyi biliyoruz ki halkı tanımayan, halkın teveccühünü de kazanamaz. Halka hizmet etmeyen, halkın yönetimine talip olamaz. Milletin bağrından çıkmayan hiçbir hareket milli iradeye de sahip çıkamaz."

Milli iradenin ileri demokrasi, gelişim ve kalkınma anlamına geldiğini belirten Işıkhan, "Bu anlayışla başta Rize olmak üzere 81 ilimizin tamamını en ücra köşelerine varıncaya kadar eserlerle, yatırımlarla donattık. Bu kalkınma hamlesinden payını almayan hiçbir ilimiz, ilçemiz kalmadı hamdolsun. Vurgun ve borç siyasetiyle günü kurtarma derdinde olan belediyelerin yönetemediği şehirlerimiz dahi bu yatırımlardan nasibini aldı ve almaya da devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attığını ifade eden Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz, 'yapılamaz' denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, 'çözülemez' denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk ancak hala 'biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin bu aymazlığına da ne yazık ki bir çare bulamadık. Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK'ya milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık. Halkın yararına herhangi bir faaliyet şöyle dursun, vatan, millet düşmanlığını siyaset sanan muhalefet anlayışına hala bir çözüm bulamadık. Biz her gün yeni bir eserle, yeni bir icraatla, ülkemize hakkı olan itibarı geri kazandırma çabası içerisindeyken, birileri terörle, kaosla ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü yavaşlatma derdinde."

"TÜRKİYE'NİN BU TÜR GÜNDEMLERLE KAYBEDECEK BİR DAKİKASI DAHİ YOKTUR"

Işıkhan, Türkiye'nin bu tür gündemlerle kaybedecek bir dakikası dahi olmadığına dikkati çekerek, "Birileri engel olmaya çalışsa da Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılı inşa edecek büyük hedefleri ve yürünecek uzun bir yolu var. Biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki teröre ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ekonomi başta olmak üzere sağlıktan sosyal güvenliğe, milli savunmadan teknolojiye varana kadar her alanda attıkları sağlam temelleri yükseltmeye devam edeceklerini belirten Işıkhan, "Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla bir taraftan şehirlerimizi daha fazla yatırımla büyütürken, diğer yandan da yerel ve genel hizmetlerin koordinasyonunu artırarak her bir şehrimizi dünya standartlarının da üstüne çıkarma hedefindeyiz." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu yol haritasını belirlerken yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde tam bağımsız ekonomi hedefi koyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda istihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma hayatına dair her alanda, kalkınma vizyonumuzun bir parçası olan yeni reformları hayata geçireceğiz. 7'den 70'e her vatandaşımızın üretim sürecine katıldığı müreffeh ve adil bir çalışma hayatını inşallah sizlerle birlikte inşa edeceğiz. İnanıyorum ki burada kadını erkeği, genci yaşlısıyla ortaya çıkan sinerji ve atmosfer, şehrimizin ve ülkemizin istikbaline yön verecektir. Bizler de AK kadrolarımızdan aldığımız feyzle ve azimle millete hizmet yarışı içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan, Rize'yi yerel ve genel hizmetlerde daha zirve noktalara taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.

"HEP BİRLİKTE TEŞKİLATLAR AK PARTİ'NİN OMURGASIDIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin bir duruşu olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, 'dik olmadan, dikleşmeden dik duran bir partiyiz' ve bu duruşun merkezinde insan var." diye konuştu.

"Kimliği olan bir partiyiz ve bizim kimliğimiz muhafazakar ve demokrattır." ifadesini kullanan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Muhafazakarlık bizim için önemlidir. İnsan topluluklarını millet haline getiren değerler var. Müşterek tarih, kültürel miras, inanç değerleri, örf, adet ve gelenekler. Biz AK Parti olarak bu zenginliğimizin nesillerden nesillere aktarılmasından, güçlenerek gelişmesinden yana kaygı taşıyan ve icraatına bunları esas alan bir kimliğe sahibiz."

Yazıcı, AK Parti'nin yerli ve milli bir parti olduğuna işaret ederek, "Biz yerliyiz, onun için çok değerli Genel Başkanımız yeri geldiğinde söyler, 'Tabelamızı biz astık ama bu partiyi millet kurdu.' AK Parti'yi inşa eden aziz milletimizdir." dedi.

Teşkilatların önemini vurgulayan Yazıcı, "Duruşu olan, kimliği olan, yerli ve milli olan AK Parti'nin bir de omurgası var. İşte o sizlersiniz. Hep birlikte teşkilatlar AK Parti'nin omurgasıdır. Omurganın canlı ve dinamik olması lazım." diye konuştu.

Mevcut başkan Burak Ak'ın yeniden aday olduğu kongrede, AK Parti Rize Milletvekilleri Harun Mertoğlu ve Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de konuşma yaptı.