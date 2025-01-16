Bakan Işıkhan: 76 bin 656 açık iş var

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Türkiye'de işsizlik rakamları hızla gerilerken yeni iş talepleri de ortaya çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanı bulunduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan, X üzerinden konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Kamu istihdam kurumumuz Türkiye İş Kurumu’nun hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz."