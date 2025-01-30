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Bakan Işıkhan: 56 ilacı geri ödeme listesine aldık

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#İlaç#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Bakan Işıkhan: 56 ilacı geri ödeme listesine aldık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 11:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 56 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını söyledi.

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Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;

3 adet kanser ilacı,
3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
2 adet kan ürünü,
2 adet alerji aşısı,
2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

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#Vedat Işıkhan#İlaç#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı

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