Bakan Işıkhan: 56 ilacı geri ödeme listesine aldık

Haberin Devamı

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;

3 adet kanser ilacı,

3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,

3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,

2 adet kan ürünü,

2 adet alerji aşısı,

2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.