Bakan Ersoy: Antalya'ya 17 milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz | Genel Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın turizmde geçen yıl rekor sayıda turist aldığını ve Türkiye’nin rekor sayıda gelir elde ettiğini hatırlatarak, “Birinci bölge, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya; 16 milyon ziyaretçi aldı, bu sene 17 milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde “Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı gerçekleştirildi. Feyzi Gürsoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ikinci kez göreve atandığı andan itibaren ilçe ilçe düzenli olarak dolaştığını belirterek, “İhtiyaçları, sorunları yerinde tespit ederek, hükümetimizle birlikte nasıl çözüm yolları geliştiririz, ne öncelikli olur, sırayla hızlı şekilde Antalya’mızın sorunlarını çözeriz diyerek, çalışıyoruz” dedi.



“BU BÖLGEDE TURİZM YAPMAK İSTİYORSANIZ”



Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Büyükşehir Belediyelerinden turizm master planlarını talep ettiklerine dikkati çeken Bakan Ersoy, “Çünkü turizm master planları, Kültür ve Turizm Bakanlığının yapması gereken bir plan değil, Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılması gereken planlardır. Bu bölgede turizm yapmak istiyorsanız oranın potansiyelini ortaya çıkarıyorsunuz; kültür varlıkları, gastronomik değerler, doğal değerler olabilir. Bunları alt ve üst yapı, restorasyon çalışmalarıyla diğer politikalarla birleştirerek, geleceğe hazırlamanız gerekiyor. Bakanlık olarak, Antalya için ilçe bazında da ayrı bir çalışma yapacağız” diye konuştu.



“BU SENE 17 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ”



Bakan Ersoy, Antalya’nın turizmde geçen yıl rekor sayıda turist aldığını, Türkiye’nin rekor sayıda gelir elde ettiğini aktararak, “Birinci bölge, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya; 16 milyon ziyaretçi aldı, bu sene 17 milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz. Gelir olarak da ülke ekonomisine kazandırılan bir nokta Antalya’mız. O yüzden Antalya bizim hassasiyetle takip ettiğimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetle takip ettiği bir ilimiz. İlçe ilçe dolaşıyoruz, yerel yönetimlerle birlikte yerel projelerimizi hazırlıyoruz, hızlı bir şekilde hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



“DÜNYADA DA MARKA OLABİLECEK BİR DESTİNASYON”



Kaş için çok ayrı bir çalışma yapacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, “Butik turizmin ön planda olduğu, doğal değerlerinin çok iyi korunduğu, arkeolojik potansiyelinin tamamıyla kazılarak çıkarıldığı, restore ve turizme entegre edildiği, eko turizmin ön planda olduğu bir çalışma. Burada yaylalarınız var, tarım potansiyeliniz var, bunların hepsinin beraber planlanması gerekiyor. Korunması gereken yerlerin çok iyi korunması, eko turizme dahil edilmesi gerekiyor. Bu arada mevcut yatak potansiyeliniz dahilinde bütün sorunlarınızın da bir plan dahilinde çözülmesi gerekiyor. Bakanlık olarak, Mutlu Başkan’la birlikte Nisan itibariyle ilk yapılması gereken şey, koruma imar planıyla birlikte imar planlarınızın çözülmesi gerekiyor. Kaş, Kekova, Kalkan, Demre, Finike hattı apayrı çalışılması gereken butik bir destinasyon, dünyada da marka olabilecek bir destinasyon. Bire bir bizzat kendim de yerel yönetimlerinizle birlikte çalışacağız. Turizm master planlarının şu avantajı var; belli bir aşamaya geldikten sonra sizlerle de paylaşılıyor, STK’lar, yerel yönetimler, hepsi projeye, master plan çalışmasına dahil ediliyor. Hepinizin görüşleri ve mutabakatı alınarak, çok doğru bir plan çıkıyor ortaya. Siz ne kadar sahip çıkarsanız plan o kadar başarılı olur. Korunması gereken yerde el birliğiyle korumamız gerekiyor” dedi.

“12 AY TURİST ÇEKEBİLECEK POTANSİYELİNİZ VAR”



Bakan Ersoy, Kaş’a hak ettiği değeri kazandırmanın önemine işaret ederek, “Çok fazla, çok değerli potansiyeli var. İnşallah biz bunu doğru şekilde işleyerek, farkındalığın daha iyi oluşmasını sağlayacağız. Tanıtımını da çok doğru şekilde Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte Bakanlığımız yapacak. Özlemiş olduğunuz gelir grubu yüksek, harcama kapasitesi yüksek turizm potansiyelleriyle sizi yan yana getireceğiz. Biz burada farklı bir çalışma yapmak istiyoruz, sezonluk turizm istemiyoruz. 12 ay turist çekebilecek potansiyeliniz var. Doğru bir butik turizmi çalışması yapılırsa 12 ay turist alabilecek. Bunu Kaş noktasında gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.



Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Bakan Ersoy’un, Türkiye’nin her noktasında hem tarihi eserlerin korunması hem de sürdürülebilir turizmin daha ileri taşınması, ülkenin turizm noktasında daha fazla katma değer elde etmesiyle ilgili ciddi çabalar sarf ettiğini dile getirdi.



“BATI ANTALYA’NIN TARAFI DA KAŞ OLACAK”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın turizm teması olarak, “Patara Yılı” ilan etmesi kapsamında çok ciddi yatırımlar aldıklarını ifade eden Başkan Mutlu Ulutaş, “Özellikle Patara’daki kazıların yapılması, deniz fenerinin ayağa kaldırılması, telsiz telgraf istasyonunun restore edilmesi, Patara Köprüsü yapılması, oraya Millet Bahçesi yapılması var. Bunun yanında ilçeye Kültür Merkezi yapıyoruz, Bakanlığımız da bunun yapımına destek veriyor, Sokak Sağlıklaştırma projelerimize destek veriyor. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanımız, hükümetimiz, bizleri yalnız bırakmıyor, destekliyor. Kaş’ın daha iyi standartlarda turizm yapabilmesi, butik turizmin önünün açılması noktasında bize destekleri inşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devam edecek. Biz kendisine inanıyoruz, güveniyoruz. Antalya’da Alanya bir tarafsa Batı Antalya’nın tarafı da Kaş olacak” dedi.



“DAHA İYİ ŞARTLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM”



Kaş’a güzel hizmetler yapmaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Ulutaş, “Kaş’ın sıfır noktasında denizin altında sanat parkı yaptık, burada dalışlar yapılıyor. Bugün Kaş dalışın merkezi ama 3 bin metrede yaylalarımız var, yayla turizmi var. Kaş her noktasında ayrı bir değer; Kalkan’ı, Patara’sı, Gömbe’si ve Saklıkent’i ile turizme ciddi katma değer sağlıyor. Daha iyi şartlarda sürdürülebilir turizm yapması lazım. Bunun önünü açacak olan bu kadro, bu ekipler. Bundan sonra Kaş’ı daha iyi noktalara taşıyacağız” diye konuştu.



Başkan Ulutaş, her türlü hizmeti ilçeye kazandırmaya çalıştıklarını kaydederek, “Sahil düzenlemeleri, panayır yerleri, pazar yerleri, yolları, alt yapısı, çocuk kreşleri, hayvan barınakları ile sağlık ve eğitim hizmetleri ürettik, bu hizmetleri en güzel şekilde sizlere yansıtmaya çalıştık. İnşallah 31 Mart’tan sonra da hizmetlerimize devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.



BAŞKAN ULUTAŞ, BAKAN ERSOY’A BARAK KİLİMİ HEDİYE ETTİ



Toplantı sonunda Başkan Ulutaş, Bakan Ersoy’a Barak Kilimi hediye etti. Ardından protokol, ilçede yapım çalışmaları devam eden Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.



Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanları, muhtarlar, turizm ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri de katıldı.

