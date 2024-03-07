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Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

07.03.2024 - 16:26 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı | Faiz Haberleri

Avrrupa Merkez Bankası (ECB) gösterge faiz oranını sabit bıraktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), gösterge faiz oranını yüzde 4.5 oranında sabit tuttu. Ekim ayından bu yana art arda faizlerin dördüncü kez sabit bırakılması piyasalar tarafından bekleniyordu. 

Gösterge faiz oranını yüzde 4,50 seviyesinde tutan ECB, mevduat faiz oranını yüzde 4,0 ve marjinal faiz oranını yüzde 4,75 olarak korudu.

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ECB, 2024 için enflasyon tanminini yüzde 2,7'den 2,3'e indirirken, büyüme tahminini ise yüzde 0,8'dan 0,6'ya düşürdü. 2025 yılında büyümenin yüzde 2.0 ve 2026 yılında yüzde 1.9 olacağını öngörüldü. Enflasyon oranının 2025 için yüzde 2.1 ve 2026 için yüzde 2.0 olacağı tahmin edildi. 

ECB, yüzde 2'lik enflasyon hedefinde kararlı olduğunu söylerken, faiz indirimi konusunda da "Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir" dedi. 

 


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