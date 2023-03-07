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Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

07.03.2023 - 10:10 | Son Güncelleme :
Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi | Genel Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "(Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin) Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen Nisan'a kalır" dedi.

Trakya'da kurulacak doğal gaz ticaret merkezi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hedefimiz bir yıl içerisinde işler hale getirmek. İki kanunda değişiklik ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek” açıklamasını yaptı.

TRAKYA’DA DOĞALGAZ MERKEZİ

Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Dönmez, Trakya’da kurulması planlanan doğalgaz merkezine ilişkin, “Çalışmalar yapılıyor. Depreme odaklandık. Çalışma grupları çalışıyor, hedefimiz bir yıl içerisinde orayı işler hale getirmek. Bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

KARADENİZ GAZI NİSAN’A KALABİLİR

Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nin durumu dair de değerlendirmelerde bulunan Dönmez, “Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor. İster istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Netice olarak bir kısmı geri dönmeye başladı. Tekrar bölgeye gideceğim sanırım muhtemelen Nisan’a kalır” açıklamasını yaptı.


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