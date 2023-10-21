Bakan Bolat: Sahte ilan yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz sahte ilanlara karşı emlakta ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 2023-2024 yılı 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Derneğin Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde gerçekleşen toplantıda Bakan Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve iş insanları yer aldı. Burada konuşan Bolat, ithalat ve ihracat rakamlarında, büyüme oranlarından söz etti.

Haberin Devamı

TOPRAKLARI 1.7 MİLYAR ÜMMET ADINA BEKLİYORLAR

Filistin'de yaşanan olaylara değinerek konuşmasına başlayan Ömer Bolat, "O kardeşlerimizin çok özel bir durumu var. Onlar 1.7 milyar Müslüman adına kutsal toprakları, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü bekliyorlar. Bazılarının yaptığı gibi ben rahata gideyim, konfora gideyim, terk edeyim, şu ülkelere göç edeyim gibi bir yaklaşımda bulunmuyorlar. O toprakları 1.7 milyar ümmet adına bekliyorlar. Bizim her zamankinden daha fazla onları desteklememiz lazım. 7 Ekim'den bu yana olan hadise artık bir mücadele, bir savaş değil, bir insanlık suçu. Sivillere, sivil yerleşim bölgelerine yönelik bir öldürme, yok etme ve insanlık suçu haline geldi. Bunun en uç noktasında cami, okul hatta kiliseye varıncaya kadar hedef gözetmeksizin aşırı bir orantısız güçle bombalama, yakma, yıkma eylemi yapılıyor. Bugün Gazze'nin yüzde 30'u tamamen yıkılmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYORUZ

Büyüme oranlarına da değinen Bakan Bolat, "Geçen yıl yüzde 5 büyüyen dünya ticareti 2021'de yüzde 25 artan dünya ticareti, bu sene yüzde 0.8 arttı. İhracatta hamd olsun Temmuz ayından itibaren yükselen bir ivmemiz var. 20.1 milyar dolar. Ağustos ayı 21,6 milyar dolardı, en yüksek Ağustos'tu. Eylül 22,7 milyar dolar oldu. En yüksekte. Bu sabah haber verdiler. 1 milyar 449 milyon dolar Cuma günü ihracat yaptık. İhracatçılarımızı tebrik ediyorum. Bu ülke 1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1987 Ekim ayında ayda 1 milyar dolar yapıyordu, şimdi günde 1 milyar dolar yapıyoruz. Dün olduğu gibi, neredeyse dün 1 buçuk milyar dolar ihracat yapmayı başardık" dedi.

Haberin Devamı

DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ EYLÜL'DE 5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Bolat, "Büyüme de çok iyi gidiyor. Bu sene 1 trilyon dolar milli geliri aşacağız. Yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme oranı hedeflendi. İlk 9 ay işaretler olumlu. İşsiz sayımız da 3 milyon 200 bin civarında. O da sizler şikayet ediyorsunuz işçi bulamıyoruz, çalıştıracak eleman bulamıyoruz, kalifiye eleman bulamıyoruz diye. Meslek liselerini, çıraklık okullarını artırma noktasında büyük gayretlerimiz var. Son 3 ay içinde ithalatımızda azalma trendi. Temmuz'da 32,7'ydi, Ağustos'ta 29 civarına geriledi. Eylül ayında 27,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımız da Eylül'de 5 milyar dolara geriledi. İnşallah ağustos ayında çok az, 619 milyon dolar olan cari açığımız Eylül ayında inşallah fazlaya dönüşecek diye ümit ediyoruz. Ekim ayında da iyi gidiyoruz. Geçen yılın üzerinde bir ihracat artışımız var. Açığımız da inşallah azalacak. Böylece gayretlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

1 KASIM'DA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bakan Bolat, "Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah Ağustos'tan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son 2 ayda 600 bin araç piyasaya girdi. Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında. Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonları maalesef çok büyük tesiri olmuştu. Biz sahte ilanlara karşı emlakta ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar. Şirketler ve kişiler" ifadelerini kullandı.

Etiketler