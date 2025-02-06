Bakan Bolat: 39 çimento firmasına ceza kesildi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin hızla toparlanmasını sağlamak amacıyla yoğunlaşan inşaat çalışmaları kapsamında hazır beton ve çimento firmalarının "fahiş fiyat" yönünden denetlendiğini, bu kapsamda 39 firmaya toplam 54 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bolat, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılında bölgeye yönelik çalışmalara ve sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi.

Depremin ardından Bakanlık koordinasyonunda "e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik)" başlatıldığını hatırlatan Bolat, buradan öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışının yapıldığını, elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yapılan satışlarda satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmadığını ve ürünlerin indirimli şekilde sunulduğunu söyledi.

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Bolat, depremden yaklaşık 7 ay sonra tamamlanan e-Seferberlik kapsamında toplam satılan ürün sayısının 4 milyon 718 bin 201, satılan ürünlerin toplam bedelinin ise 397 milyon 337 bin 898 lira olduğunu ifade etti.



BÖLGE İHRACATINA KATKI İÇİN YAKLAŞIK 2,45 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Depremden etkilenen illerde "Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye (e-Birliktelik)" kampanyası uygulandığını da anımsatan Bolat, üç ay süren bu kampanyayla bölgede yerleşik esnaf ve tacirlere yaklaşık 21 milyon lira destek sağlandığını dile getirdi.

Bolat, depremden yoğun şekilde etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya için toplam 800 milyon liralık ilave yatırım imkanı da sağlandığını aktardı.

Söz konusu illerde ihracat artışına katkı sağlanmasının amaçlandığını vurgulayan Bolat, bu kapsamda tanıtım, kira, marka ve turquality gibi destekleri içeren 5973 sayılı Karar doğrultusunda bölgedeki firmalara yönelik yaklaşık 2,45 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bolat, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde yapılan değişikliklerle deprem nedeniyle üretim hattında veya stoklarındaki ürünlerde kayıp yaşayan firmaların üretimlerini farklı şirketlerin tesislerinde gerçekleştirmelerine imkan tanındığını da ifade etti.

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Bakanlıkça halihazırda bölgede ihracat yapma potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilere bilgi ve deneyim kazandırmak amacıyla birçok proje yürütüldüğünü belirten Bolat, Bakanlık ve UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı AŞ (UPS) işbirliğinde hayata geçirilen Export Akademi-Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı kapsamında etkinlikler düzenlendiğini, buralara 6 bini aşkın girişimcinin katıldığını anlattı.

Bolat, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) aracılığıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik 100 milyon lira bağışta bulunulduğunu da anımsattı.



"BÖLGEDEKİ KOOPERATİFLERİN EKONOMİK HAYATA YENİDEN DAHİL OLMASI HEDEFLENDİ"

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Deprem bölgesinde faaliyet gösteren kooperatiflerin yeniden toparlanmasına yönelik de adımlar atıldığına dikkati çeken Bolat, Bakanlıkça devreye alınan Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, deprem bölgesinde destek alan kooperatiflerden bazılarının makine ve ekipmanlarının afette kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı.

Bu durumdaki kooperatiflerin ekonomik hayata yeniden dahil olmaları hedefiyle harekete geçtiklerini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Hibe desteğiyle alınan makine, ekipman veya yatırım mallarının tamamının zayi olduğuna dair ilgili kurumlardan belge alınması kaydıyla, ifasının sürekli imkansız hale gelmesi nedeniyle sona ermiş sayılan hibe sözleşmesinin tarafı olan kooperatiflerin 5 yıl içinde aynı proje konusunda hibe desteğine yeniden başvurmalarına da olanak tanındı."



FİYAT MANİPÜLASYONLARI MERCEK ALTINA ALINDI

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Bakan Bolat, deprem sonrası 81 ildeki ticaret il müdürlüğüne verilen talimatla acil ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik perakende satış yerlerinde "fahiş fiyat" denetimlerinin yoğun şekilde yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de deprem nedeniyle oluşan fiyat manipülasyonlarına karşı ticaret il müdürlüklerimiz aracılığıyla 5 bin 100 firma ve 23 bin ürün denetlendi. Deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fiyatlarda fahiş artış yaptığı tespit edilen 331 firmaya toplam 78 milyon 846 bin 689 lira para cezası kesildi. Öte yandan, deprem bölgesinin hızla toparlanmasını sağlamak amacıyla artan inşaat çalışmaları nedeniyle bölgede faaliyet gösteren hazır beton ve çimento firmaları müfettişlerimizce denetlendi. Bu doğrultuda 39 hazır beton ve çimento üreticisi firma hakkında toplamda 54 milyon lira idari para cezası uygulandı."