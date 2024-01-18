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Bakan Bolat: 2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü

18.01.2024 - 10:26 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat: 2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılında ithalatın yüzde 1, dış ticaret açığının da yüzde 3,2 düştüğünü duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımız da 2022 yılına göre yüzde 3,2 gerilemiştir. Ticaret Bakanlığı olarak haksız uygulamalara karşı aldığımız tedbirleri, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı destekleyici etkin savunma politikası araçlarımızı ve bu doğrultuda güncellediğimiz ithalat rejimimizi 2024 yılında da aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz" dedi. 
 


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