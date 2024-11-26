Bakan Bayraktar'dan Gazprom'a yaptırım değerlendirmesi: Muafiyet istiyoruz

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ABD’nin Rus enerji şirketi Gazprom’a yaptırım uygulamasını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kararın Türkiye’yi de etkileyeceğini ve muafiyet istediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, “Türkiye’ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil, Türkiye demektir” açıklamasını yaptı.

Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Alparslan Bayraktar, şunları söyledi:



ABD GAZPROM YAPTIRIM KARARI BİZİ ETKİLER Mİ?



“Etkiler tabi. Para ödeyemeyiz, ödeyemezsek gaz alamayız. Dışişleri Bakanlığımız görüşmeleri sürdürüyor.



MUAFİYET İSTİYORUZ



Bizim arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var. Sanayimizin gaz ihtiyacı var. Geçmişte İran'a yaptırım vardı ama doğalgazda muafiyet vardı biliyorsunuz. Biz de Rus doğalgazı için ABD’den böyle bir muafiyet istiyoruz. Biden yönetimi giderayak, anlamıyoruz. Bir buçuk ay kaldı. Kötü tarafı bu ambargoların bir gecede kalkması zor. Türkiye’ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil, Türkiye demektir.



ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ



İşçilerle değil, sendika ile görüştük. Endişelendikleri noktalar var. Endişe edilen şeyleri düşünerek özelleştirmenin yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Çalışanların birçoğu kamu işçisi değil. Yani şu anda da kamusal bir çatı altında değiller. Endişe ettikleri hususları gidermemiz lazım. Burası 20 sene özel sektör tarafından işletildi. Biz istiyoruz ki, yerli kömürden üretimi artıralım. Çayırhan çalışmalı, hatta daha çok çalışmalı. Özel sektör eliyle çalıştığı zaman -şu anda bin 249 kişi çalışıyor- bu sayının artması lazım. Son 4 yıl devlet eliyle çalıştı. İşçilerin buradaki haklarına halel gelmesin diye çalışıyoruz.”