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Bakan açıkladı: 1500 personel alınacak

01.01.2024 - 13:31 | Son Güncelleme :
Bakan açıkladı: 1500 personel alınacak | Genel Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alacaklarını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun" dedi. 
 


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