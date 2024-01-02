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Bitcoin 45 bin doları aştı

02.01.2024 - 07:43 | Son Güncelleme :
Bitcoin 45 bin doları aştı | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimi Bitcoin yıla hızlı başlangıç yaptı. Bitcoin Nisan 2022'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 45 bin doları aştı.

Kripto para birimleri yükselişe geçmeye başladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 155 oranında kazanç sağlayan Bitcoin yıla 45 bin doların üstünde başlangıç yaptı.

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerinin artması risk iştahını artırıyor.

BITCOIN YÜKSELİŞTE

Lider kripto para birimi ABD'de onay aşamasında olan ETF'lerin etkisiyle Nisan 2022'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 45 bin doları aştı. Bitcoin şu sıralar yüzde 7 oranında primle 45 bin 250 dolardan işlem görüyor.

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ETHEREUM DA GÜÇLENDİ

Ethereum fiyatları da yükselişe geçti. Ethereum yüzde 5 oranında primle 2385 dolardan işlem görüyor.

SOLANA YÜKSELİŞTE

Bir dönem yatırımcısına büyük kayıplar açan Solana yeniden 100 doların üstüne çıktı. Solana yüzde 9 primle 111 dolardan işlem görüyor.

 


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