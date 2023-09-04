BAE şirketi Mısır tütün devinin yüzde 30 hissesini satın aldı | Genel Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir yatırım şirketi, Mısır'ın en büyük tütün şirketinin yüzde 30 hissesini 625 milyon dolara satın aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir yatırım şirketi, Mısır'ın en büyük tütün şirketinin yüzde 30 hissesini 625 milyon dolara satın aldı; bu, Kuzey Afrika ülkesinin devlet varlıklarını boşaltma ve şiddetle ihtiyaç duyulan dövizi artırma yönündeki iddialı programına büyük bir destek sağladı.

Mısır hükümeti, Facebook sayfasında Arapça dilinde yaptığı açıklamada, Mısır kabinesi tarafından Global Investment Holding Ltd. olarak tanımlanan BAE şirketinin aynı zamanda Eastern Company'ye üretim için hammadde alımı için 150 milyon dolar sağlayacağını bildirdi. Yatırımcı hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

Doğu borsaları bugün Mısır borsasındaki erken işlemlerde keskin bir yükseliş yaşadı ve yüzde 15 kadar yükselerek Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve ardından kazançlarını yüzde 6'ya düşürdü.

Bloomberg hesaplamalarına göre, yüzde 30 hissenin 625 milyon dolarlık satış fiyatına göre şirketin değeri 2 milyar doların biraz üzerindeydi.

Anlaşma, Temmuz ayında Mısır'ın, aralarında Abu Dhabi varlık fonu ADQ'nun da bulunduğu yatırımcılarla bir dizi şirketin hisselerini toplam 1,9 milyar dolara satmak üzere anlaşmaya vardığı yönündeki duyurunun ardından geldi.

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