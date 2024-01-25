Avrupa'nın bu şehrinde sadece 4 liraya ev sahibi olunabliyor | Genel Haberler

Hırvatistan’ın kuzeyindeki bir kasaba olan Legrad'ın yönetimi, sadece lira karşılığında ev satarak daha fazla insanın bölgeye yerleşmesini sağlamaya çalışıyor. 2018'den beri bölge yönetimi tarafından yürütülen uygulama şimdiden kasabanın nüfusunu arttırdı. İtalya'da da benzer uygulamalar zaman zaman göze çarpıyor.

Yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı Macaristan sınırındaki Hırvatistan'ın Legrad kasabası, 1918′de Avusturya-Macaristan imparatorluğunun çöküşünden bu yana nüfusu giderek azalıyor. Bölgesel yönetim bu tarihi yerleşimin nüfusunu arttırmak için 2018 yılından bu yana çok ilginç bir yol izliyor. CNBC'ye göre ocak ayında hükümet yetkilileri kentteki bazı boş veya terkedilmiş evlerin tanesi sadece 4 lira 20 kuruştan (13 sent) satışa hazır olduğunu duyurdu.

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Bu düşük maliyetli evlerden birini almak için şartları aile sahibi olmak ile başka bir mülk sahibi olmamak. Yerel Hırvat medya kuruluşu HRT, programın başladığı 2018′den bu yana bugün kentte beş yıl öncesine göre daha fazla çocuk bulunduğunu ve bunun sonucunda şehre yeni bir kreş bile açıldığını bildirdi. Legrad belediye başkanı Ivan Sabolic "Toplamda oturuma hazır 5 konut satıldı. Üç aile zaten buraya taşındı ve bizi sevindiren şey, her üç ailenin de taşınma sırasında yeni bir çocuğu olması. Bu durum kreşteki çocukların sayısını artırdı" dedi.





Legrad yönetimi, 2021 yılında kentteki 19 terkedilmiş ya da inşaatı tamamlanmamış boş evi o zamanki Hırvatistan’ın para birimi olan 1 kuna (4 lira 20 kuruş) fiyatına satışa sundu. Evlerin 17'si satıldı. Ancak evler uzun süredir boş olduğu için bakımsız durumda ve taşınan ailelerin binlerce euroya tadilatlar yapması gerekiyor. Bu yüzden belediye her taşınan aileye 3558 dolar tadilat yardımı yapıyor.

Hırvatistan, azalan nüfuslarını artırmak için bu tür bir yaklaşımı benimseyen ilk ülke değil. Sicilya’nın bir kasabası olan Mussomeli’nin, boş evlerini 1 euro karşılığında satması daha önce viral olmuştu. “The Sopranos” ve “Good Fellas”ın yıldızı Lorraine Bracco da Sambuca di Sicilia adlı bir diğer İtalyan kasabasında 1 euroya bir ev satın alarak medyanın dikkatini çekmişti.

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