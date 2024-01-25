Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı | Döviz Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçtiğimiz hafta 139 milyar 798 milyon dolar seviyesinden 138 milyar 90 milyon dolar seviyesine geriledi.

Merkez Bankası'nın rezerv oranlarını detaylı olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki verilere göre brüt döviz rezervleri 1 milyar 708 milyon dolar azaldı. Merkez'in brüt rezervleri 139 milyar 798 milyon dolardan 138 milyar 90 milyon dolara geriledi.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 19 Ocak itibarıyla 1 milyar 624 milyon dolar azalarak 91 milyar 990 milyon dolardan, 90 milyar 366 milyon dolara indi. Altın rezervleri 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 139 milyar 799 milyon dolardan, 138 milyar 91 milyon dolara gelmiş oldu.

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Bir önceki hafta 29 milyar 497 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 846 milyon dolar azalarak 23 milyar 651 milyon dolara indi.

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