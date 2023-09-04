Üreticiler Tesla'ya meydan okumaya devam ediyor | Genel Haberler

Avrupalı otomobil üreticileri, Tesla Inc.'e meydan okumaya ve Çin'in büyüyen rekabetini savuşturmaya çalışırken bu hafta IAA Mobility otomobil fuarında en yeni batarya ile çalışan otomobillerini sergiliyor.

Avrupalı otomobil üreticileri, Tesla Inc.'e meydan okumaya ve Çin'in büyüyen rekabetini savuşturmaya çalışırken bu hafta IAA Mobility otomobil fuarında en yeni batarya ile çalışan otomobillerini sergiliyor.

BYD Co. ve Xpeng Inc. gibi üreticiler şiddetli fiyat savaşından ve yavaşlayan ekonomiden kaçmak için Avrupa'ya doğru ilerlerken, bu yılki IAA'ya katılan Çinli şirketlerin sayısı iki yıl öncesine göre iki kattan fazla arttı.

Renault CEO'su Luca de Meo, Avrupalı otomobil üreticileri Tesla ve Çinli üreticiler tarafından yapılan kesintilerin baskısı altında kalırken kısa vadede fiyat savaşından kaçınmanın önemli olduğunu söyledi.

Renault, EV ve yazılım kolu Ampere'yi gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor ve bu da şirketin zamanla elektrikli araçların maliyetini düşürmeye yardımcı olabilecek saf bir EV oynatıcısı yaratmasına olanak sağlayacak. De Meo, Bloomberg Television'a verdiği bir röportajda EV'lerin henüz olgun bir teknoloji olmadığını bildirdi.

De Meo, Avrupa otomobil pazarının şu anda oldukça yumuşak olmasına rağmen, Renault'nun önümüzdeki yıl her ay yeni bir ürün piyasaya sürme planlarının otomobil üreticisinin zorlu ortamı atlatmasına yardımcı olacağını belirtti.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Çin ekonomisinin mevcut zorluklardan sonra toparlanmasını bekliyor ve otomobil üreticisini, bu gerçekleştiğinde pazara hızlı bir şekilde yeni ürünler sunacak şekilde konumlandırıyor.

Blume, "Çin'de pazar gelişimi bir yıl önce beklediğimiz kadar güçlü değil, ancak Çin pazarının geri döneceği konusunda oldukça iyimserim. Kendimizi orada olmaya hazırlamak önemli." dedi.

Blume, VW'nin Çin'de azalan EV satışlarını düzeltmeye çalışması nedeniyle, VW'nin Xpeng Inc. ile olan yeni ortaklığının Çinli müşterilere yeni ve daha özel ürünler sunma konusunda hızlı bir şekilde sonuç almasını bekliyor.

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