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Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

14.12.2023 - 16:30 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi | Genel Haberler

Avrupa Merkez Bankası faizi yüzde 4.50 oranında sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını değiştirmedi. ECB kalan son tahvil alım programını erken sona erdirme sinyali verdi. ECB faizi yüzde 4.50'de sabit tutma kararı aldı.

ECB'den yapılan açıklamada, "ECB'nin temel faiz oranları, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda enflasyon hedefine önemli bir katkı sağlayacak seviyelerdedir" denildi.

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Son tahvil alım programı olan 1,7 trilyon euroluk PEPP'in fişini çeken ECB, 2024 ortasından itibaren yeniden yatırımları azaltmaya başlayacağını söyledi. Ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinin 2024 sonundan sonra sürmeyeceğini vurguladı.

ON YILLIK SÜREÇ TAMAMLANDI 

Yönetim Konseyi toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve kalan son tahvil alım programını erken sona erdirme sinyali vererek 20 ülkeli Euro bölgesinde on yıldır süren borçlanma deneyini tamamladı.

ECB bu yılın başlarında faiz oranlarını rekor seviyeye yükseltti, ancak son birkaç aydır beklenmedik şekilde iyi gelen enflasyon verileri politikanın daha fazla sıkılaştırılmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı ve tartışmayı rotayı ne kadar hızlı tersine çevireceğine kaydırdı.

Bu yoğun faiz indirimi bahislerini engellemek isteyen ECB, politika gevşemesinin ufukta göründüğünü ima bile etmedi ve bunun yerine önümüzdeki dönemde sabit faiz oranları için rehberliğini sürdürdü.

ECB'den yapılan açıklamada, "ECB'nin temel faiz oranları, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda (enflasyon) hedefine önemli bir katkı sağlayacak seviyelerdedir" denildi.


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