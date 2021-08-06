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Asya borsaları Japonya hariç geriledi

06.08.2021 - 09:52
Asya borsaları Japonya hariç geriledi | Genel Haberler

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Karışık sinyaller veren bir dizi veri setinin ardından bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam öncesinde Asya borsaları genelinde düşüşlerin hakim olduğu görüldü. Endekslerdeki düşüşte, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve bu kapsamda yeniden devreye alınan tedbirler etkili oldu.      

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısının dün artış trendini sürdürerek ilk kez 15 bini aşması nedeniyle kısmi olağanüstü hal uygulamasına 8 eyalet daha eklendi. Kovid-19 vaka sayısının 987 bin 163'e, virüse bağlı can kaybı sayısının 15 bin 254'e yükseldiği ülkede, 823 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor. Çin'de de vaka sayıları gündemin odağındaki yerini korurken, Wuhan eyaletinde salgınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.      

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 3.450 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.266 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 27.820 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 109,8 seviyelerinde bulunuyor.     

Hindistan Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 4 ile rekor düşük seviyede tutmasının ardından Sensex endeksi yüzde 0,2 kayıpla 54.394 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 26.185 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.525 puandan günü tamamladı.  


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