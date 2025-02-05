Asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçti

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6 Şubat 2023’te Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Asrın felaketinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliğini hızla sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem şehitlerini de özel bir törenle anacak. Anma törenin merkezi depremlerde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman olacak.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILANLAR DA DAVET EDİLDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine üyelerinin katılacağı törene, depremzede aileler ile deprem konutlarının şantiyelerinde çalışan işçiler, mimar, mühendis ve ustalar, depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına katılan Kızılay, JAK, UMKE, AFAD gibi sivil toplum örgütlerinin gönüllüleri de davet edildi.

BİRLİĞİN SEMBOLÜ ANADOLU KARANFİLİ



Törende devlet ve millet kenetlenmesini sembolize eden Anadolu Karanfili görselleri ve rozetleri kullanılacak. 6 Şubat depremlerinde yitirilen canlar; umudu, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile anılacak. Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’ya canlı bağlantıların da yapılacağı törende 11 ilden birer aileye yeni evlerinin anahtarı teslim edilecek. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşma yapacak.

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“BİR OLURUZ YARINLARA SAPASAĞLAM BİR SÖZ OLURUZ”



Törenin teması ise “Bir Oluruz” başlığını taşıyacak. “Bir oluruz yarınlara sapasağlam bir söz oluruz” anlayışıyla depremzedelere gelecek için umut verilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende deprem şehitleri için Kuran tilaveti okunacak. Duaların ardından ‘6 Şubat Ağıdı’ da dinletilecek. Sinan Akçıl, 6 Şubat için bestelediği “Birlikte Başaracağız” şarkısını seslendirecek. Drama gösterisinin de yapılacağı anmada Dursun Ali Erzincanlı’nın “Bir gece şiiri” okunacak.

ASRIN BİRLİKTELİĞİNE KATKI SUNAN 44 KURUM VE KURULUŞA ÖZEL PLAKET



Törende asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket sunulacak. Plakette Anadolu Karanfili sembolü ile “Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır” ifadeleri yer alacak. AFAD, TOKİ, Emlak Konut, BAYKAR Teknoloji ve Mühendislik, Türk Hava Yolları, BORSA İstanbul, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin de aralarında olduğu 44 kurum ve kuruluş plaketle onurlandırılacak. Yine deprem sürecinde ülkemize katkı sağlayan Azerbaycan, Özbekistan, Endonezya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Cezayir, Somali ve Malezya’nın büyükelçilerine de plaket sunulacak.



DEPREM BÖLGESİNİN 2. BÜYÜK ŞANTİYESİNE ZİYARET



Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Kurum beraberlerindeki heyet ile Adıyaman İndere’deki Emlak Konut şantiyesini ziyaret edecek. 5 milyon metrekarelik alanda kurulan şantiye ile 16 bin 467 konut ve 363 ticari birim olmak üzere toplamda 16 bin 830 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İndere’de bugüne kadar 16 bin 331 konutun kurası çekilerek hak sahipleri tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum daha sonra Adıyaman merkezde yapımı tamamlanan çarşıyı ziyaret edecek. Emlak Konut, yeni çarşıda 13 bin metrekarelik alanda 28 iş yeri ve ofisin inşasını bitirdi.

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YIL SONUNA KADAR 452 BİN 983 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESLİMİ TAMAMLANACAK



11 ilde deprem konutlarının yapımı seferberlik ruhuyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile 11 ilde 174 ayrı alanda, 1.900 şantiye, 1.581 köy evi şantiyesi olmak üzere toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız bölüm teslim edildi. 2025 yılı sonunda 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.