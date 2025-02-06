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Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

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#Deprem#Konut#TOKİ
Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 15:13

Ülkemizin acıya gömüldüğü tarihin üzerinden iki yıl geçti. İki yıl boyunca büyük seferberlikle depremzedelerin acıları azaltılmaya çalışıldı. Deprem bölgesindeki ihya çalışmaları devlet eliyle ilk günden itibaren başladı ve depremzedelerin konut ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçildi. İnşası biten deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün depremzedelere konutların anahtarlarını teslim edecek.

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Asrın felaketi neticesinde 11 ili etkileyen deprem nedeniyle yüz binlerce konut yıkılmıştı. Depremin ikinci yılında yeniden inşa edilen sağlam ve güvenilir konutlar sahiplerine teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün inşası tamamlanan konutların anahtar teslim törenine iştirak edecek.

TOKİ tarafından yapılan konut, iş yeri ve köy evleri depremzede vatandaşlara tek tek veriliyor. Güvenli yuvalarında gelecek kuracak olan depremzedelere 2025 yılı sonunda 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak.

NERELERDE KONUTLAR YAPILIYOR? 

Adıyaman'da 43 bin 573 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor



Kahramanmaraş'ta 74 bin 187 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

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Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Adana'da 12 bin 522 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Hatay'da 153 bin 248 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Gaziantep'te 29 bin 500 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Diyarbakır'da 17 bin 577 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

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Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Malatya'da 79 bin 420 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Kilis'te 2 bin 861 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Elâzığ'da 13 bin 142 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor



Şanlıurfa'da 14 bin 735 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

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Osmaniye'de 12 bin 218 bağımsız bölüm, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

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#Deprem#Konut#TOKİ

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