Asgari ücrette saatlik ücret belli oldu

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Ülkeler asgari ücretlerini belirlemeye başladı. İngiltere Maliye Bakanı, asgari ücretlerin Nisan ayında artacağını ve 21 yaş üstü çalışanlar için saatlik ücretin 12.21 Sterline yükseleceğini açıkladı.

Asgari ücrete ilişkin görüşmeler İngiltere'de bugün başlayacak.

Bakan Rachel Reeves, ücret artışının İşçi Partisi'nin çalışanlar için "gerçek bir yaşam ücreti" vaadini gerçekleştirme yolunda "önemli bir adım" olduğunu söyledi.

3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YARARLANACAK

18-20 yaş arası çalışanlarla birlikte 21 yaş ve üstü çalışan toplamda 3 milyondan fazla kişi ücret artışından etkilenecek.

FİRMALARIN MALİYETLERİ ARTACAK

Firmalar daha yüksek maliyetin işe alımlarda kesintiye gitmek zorunda kalabilecekleri anlamına gelebileceği konusunda uyardı.

YÜZDE 6.7 ZAM

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Resmi olarak Ulusal Yaşam Ücreti olarak bilinen 21 yaş üstü asgari ücret, Nisan 2025'ten itibaren yüzde 6.7 oranında artarak 11.44 sterlinden 12.21 sterline yükselecek. Bu yıl saat başına 10.42 sterlinden 11.44 sterline yükselmişti.

18-20 yaşındakiler için asgari ücret 8.60 sterlinden 10 sterline yükselecek. Bu yılın Nisan ayında bu oran 7.49 sterline yükseltilmişti. Çıraklar ise saatte 6.40 sterlinden 7.55 sterline yükselerek en büyük zammı alacaklar. Bu yıldan önce bu ücret 5.28 sterlindi.