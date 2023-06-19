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Asgari ücrette önemli gelişme! Türk-İş Temsilcisi: Bu hafta sonuçlandıracağız

19.06.2023 - 12:45 | Son Güncelleme :
Asgari ücrette önemli gelişme! Türk-İş Temsilcisi: Bu hafta sonuçlandıracağız | Genel Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ikinci toplantı bugün gerçekleşti. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Güncel ekonomik verilerin görüşüleceği toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yapıldı. Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar "Bu hafta da inşallah bunu sonuçlandıracağız. Şu anda rakamların bundan önceki bakanımız Vedat Bey'imiz rakamları söylemişti. Bayramdan önce açıklanacağını düşünüyoruz" dedi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını bugün toplandı.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütüldü.

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

"BAYRAMDAN ÖNCE AÇIKLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Milyonları ilgilendiren görüşmeye ilişkin olarak Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar, asgari ücretin bayramdan önce açıklanacağını düşündüklerini söyledi.

Ağar'ın açıklamaları şöyle:

Bu hafta da inşallah bunu sonuçlandıracağız. Şu anda rakamların bundan önceki bakanımız Vedat Bey'imiz rakamları söylemişti. Bayramdan önce açıklanacağını düşünüyoruz. Biz günün şartlarına göre alım gücünün daha iyi olması için, bir nebze olsun rahatlamaları için Temmuz ayında başlamak üzere tekrar artıştan sonra Komisyon bir kez daha bir araya gelecek ve o günün şartlarına göre tartışılıp karar alınacaktır.

"RAHAT NEFES ALDIRMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

İşveren veya hükümet tarafından bir rakam ortaya konuşmadı. Biz de bir şey söylemedik. Karşı taraf ve bizim kafamızda bir rakam vardır.
Şu an bir şey söylemek doğru olmaz. Bizim kafamızdaki rakam olmazsa geçmişte olduğu gibi muhalefetimizi koruruz. Son yıllarda mutabakat sağlanarak asgari ücret tespit komisyonu bu kararı alıyor. Bizim de aynı düşüncede olarak insanlarımıza rahat nefes aldırmak için gayret gösteriyoruz.
Şu anda bir sonuca varılmadığı için kamuoyu önünde pazarlık gibi tartışırsak bu iş olmaz.

İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.

Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek.
İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.


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