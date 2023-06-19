ECB: Bankalar daha sert stres testi sonuçlarıyla yüzleşecek | Genel Haberler

Avrupalı regülatörler, bu yılki stres testinin ilk turunu başarıyla geçen bankalara nihai sonuçların daha az pembe olacağını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarındaki artıştan yararlanan borç verenlere daha güvenilir sonuçlar elde etmek adına ayarlamalara hazırlanmaları için sinyal verdi.

Değerlendirme, kredi verenler için önemli bir sınav, çünkü hava şoklarına hazırlıklı olmalarına ilişkin içgörü sağlar ve sermaye gerekliliklerini besler. Temiz bir sağlık raporu, ekonomik belirsizlik artsa bile hissedarlara yapılan ödemelerde milyarlarca euro dağıtma durumunu güçlendiriyor.

Avrupa Bankacılık Otoritesi sözcüsü stres testinin Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Bankalar, 2025'e kadar üç yıl boyunca bir olumsuz senaryo ve daha iyi huylu bir temel senaryo altında test ediliyor.

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