Asgari ücrette kritik gün! Gözler pazartesi bu toplantıda | Genel Haberler

Asgari ücretin belirleneceği görüşmelerin ilk toplantısı pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı pazartesi günü gerçekleşecek. 15 üyeden oluşan komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş ev sahipliğinde yapılacak. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

Haberin Devamı

Görüşmeler aralık ayı boyunca devam edecek. Son toplantı Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları oy çokluğuyla alacak. Son toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak.

Asgari ücret belirlenirken, enflasyon, geçinme endeksleri ve genel ücretler seviyesi dikkate alınacak. Temmuz ayında yapılan ara zamda yüzde 34 artış yapılan asgari ücret net 11 bin 402 lira olmuştu. Yapılacak zam diğer ücretler üzerinde de etkili olacak.

'RAKAMLAR SONRAKİ TOPLANTIDA DİLE GETİRİLEBİLİR'

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

"Genellikle bundan sonraki çalışma takviminin belirleneceği bir toplantı oluyor. Tarafların geçinme endersleri, ekonomik sosyal durum, ücretlerin genel seviyesi gibi bir takım verileri belki de paylaşacağı bir toplantı olacaktır. Bu toplantıdan bir rakam çok beklemiyoruz. Rakamların sonraki toplantılarda dile getirilme ihtimalini değerlendiriyorum."

Etiketler