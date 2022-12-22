Asgari ücret açıklandı: 8506 lira... Erdoğan'dan ara düzenleme mesajı | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini açıklandı. Asgari ücret 2023 yılında 8506 lira oldu. Artış yüzde 54.66 seviyesinde gerçekleşti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri, bakanlık nezaretinde bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların teklif ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul noktada uzlaşma sağlanması için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçtiğimiz yıllarda da hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret müzakeresi vardır.

Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumludur. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldık. 37.6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşılmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi süreçte sarstığında Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk.

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz.

Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak net 4253 liraya yükseltmiştik. Bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırmıştık. Temmuz ayında yeni düzenlemeyle asgari ücreti 5500 liraya çıkardık. Bütün bunları yaparken unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var. Böylece yıl içinde asgari ücrette yüzde 80, kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız bu kritik dönemde hakları ve dengeyi koruyan süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz çok hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları düşünmek zorundayız.

Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonun yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Her kesimden, vatandaştan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi, emekçilerimizin gelir ve refah seviyesini artırmış yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Milletimiz için varız.

Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8506 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Asgari ücretin işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenler başta olmak üzere ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye yeni yüzyıla çok farklı bir girişin içinde. Biraz sonra Bitlis'te yeni bir açılışı videokonferansla yapacağım. Bu açılışta yine ciddi bir bedel ödeyerek adım atıyoruz. Batıda ne varsa doğuda ve güneydoğuda da o olacak demiştik. Ben bu vesileyle tüm basın mensuplarımıza ortaya koyduğu performanstan ötürü teşekkür ediyorum. Asgari ücret hayırlara vesile olsun diyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum.

TİSK BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL: GÜNÜN SONUNDA ESAS OLANIN BİRLİK, BERABERLİK OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Her platformda ifade ettiğimiz gibi bu süreçte 3 önceliği vardı. Ülkemizin sürdürülebilir refahı oldu. Çalışanların enflasyon karşısında korunması ve işletmelerimizi ayakta tutarak üretimde devamlılığın sağlanması oldu. Devlet, işçi, işveren ayrımına karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Aslında burada bir aile felsefesi var. Günün sonunda esas olanın birlik, beraberlik olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz hep beraber ortalama ücretin artırılabilir olmalıdır. İlave atılabilecek adımların atılması çağrısında bulunuyoruz. Vergi, istihdam kolaylıklarına zamanımızı ayıracağız.

BAKAN BİLGİN: TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNE YAKIŞAN BİR TUTUMDUR

Asgari ücret Türkiye'de yaklaşık ücretlilerin yüzde 37'sini ilgilendiriyor, bütün ücret yapılarını ilgilendiriyor. Bu demektir ki açıklanan bu rakam bütün çalışanları da refahtan pay alacakları yeni bir ücret skalasına ulaştıracaktır. Türkiye'nin büyümesine yakışan bir tutumdur. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını bütünleşerek üretim sürecinde daha verimli şekilde katılmalarını sağlayacaktır.

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