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Aselsan karını artırdı

27.04.2023 - 06:55 | Son Güncelleme :
Aselsan karını artırdı | Genel Haberler

ASELSAN'ın net karı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 arttı.

ASELSAN, 2023’ün ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. ASELSAN’ın Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin net kârı geçen senenin aynı dönemine göre % 34 artış göstererek 2,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Güçlü özsermaye yapısını korumaya devam eden ASELSAN’ın öz kaynakların aktife oranı % 55 oldu. 

Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları söyledi: 

“ASELSAN olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya, teknoloji üretmeye ve hep daha ileriye gitmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. Şirketimizin 2023 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,2 milyar Amerikan doları oldu.

Sahip olduğumuz engin mühendislik tecrübemizle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya, ortak hedefimiz olan yerli ve milli bağımsızlık yolunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 

Altay Tankı, TCG Anadolu, Hürjet, Hürkuş, Gökbey, MMU, Atak, Genel Maksat Helikopteri, F-16, Aksungur, Akıncı, TB2 ve TB3 gibi milli platformlarımıza, radar elektronik harp, aviyonik, elektro optik, haberleşme sistem ve alt sistemleri sağlamanın sorumluluğunu başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

ASELSAN olarak 2023 yılı ilk çeyreğinde tedarikçilerimize yaklaşık 9,3 milyar TL ödeme yaptık. 2023 yılının ilk 3 ayında 40 adet ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 706’ya çıkararak 726 milyon USD’nin üzerindeki büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. 

2023 yılı ilk çeyreğinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış bir yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin ihracını gerçekleştirdik. Böylece son dört yılda kullanıcımız olan ülke sayısı bugün itibarıyla 83’e ulaştı. Yurt dışı bakiye siparişimiz ise bir milyar doların üzerine çıktı. Önceki yıllardaki ilk çeyrek performansının üzerine çıkarak, 2023 yılının ilk çeyreğinde 136 milyon USD değerinde yurt dışı sözleşme imzaladık.

2023 yılının devamında da aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız, Savunma Sanayii Başkanlığımız ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”


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