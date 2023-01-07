ASELSAN’dan 59.4 milyon euroluk sözleşme | Genel Haberler

ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle toplam bedeli 59.4 milyon Euro olan satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada uluslararası bir müşteriyle satış sözleşmesi imzalandığı belirtilirken, sözleşme kapsamında yer alan teslimatların 2024’te gerçekleştirileceğine dikkat çekildi. KAP açıklamasında, ‘’ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59 milyon 368 bin 579 Euro tutarında bir satış sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi. ASELSAN, geçtiğimiz haftalarda da Savunma Bakanlığı ile 102 milyon 255 bin dolarlık bir sözleşmeye imza atmıştı.

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