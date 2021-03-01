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Artı Yatırım Holding, Borsa İstanbul'dan atıldı

01.03.2021 - 09:48
Artı Yatırım Holding, Borsa İstanbul'dan atıldı | Genel Haberler

Yakın izleme pazarında işlem gören Artı Yatırım Holding hissesi özsermayesinin eksiye düşmesi ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmasından dolayı Borsa İstanbul kotundan çıkarılmasına kararı verildi.

Artı Yatırım Holding'in Borsa İstanbul macerası sona erdi. 2020 yılında kuruşlu seviyelerde işlem görürken geçtiğimiz Kasım ayında birden bire 17 liraya kadar yükselen, sermayesi 10 milyon lirayken özsermayesi -1.5 milyona gerileyen, yüzde 98.99'u halka açık olan şirkete ilişkin Borsa İstanbul yeni karar aldı. 

BİST tarafından alınan karara göre, şirketin özsermayesinin eksiye düşmesi ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek kadar finansal darboğaza girmesinden dolayı kottan çıkarıldı.

Şirketin hissesi geçtiğimiz Cuma günü 6.05 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Şirketin yüzde 98.99'unun halka açık olmasından dolayı yatırımcıların ellerindeki hisselerin ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Piyasada 9.899.999 adet hisse bulunuyor. Yaklaşık 60 milyon liranın ne olacağına ilişkin bir gelişme bulunmuyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin özsermayesinin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-f maddesi ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.


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