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Arjantin'den dev faiz artırımı

16.09.2022 - 08:10
Arjantin'den dev faiz artırımı | Genel Haberler

Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 5,5 oranında artırdı. Faiz böylece yüzde 75'e çıkmış oldu.

Uzun süredir ekonomisi krizden çıkamayan Arjantin, enflasyonun önünü almak için faiz artırımı yaptı. Arjantin Merkez Bankası faizi 550 baz puan artırarak yüzde 69,50'den yüzde 75'e yükseltmiş oldu.

BU YIL 9'UNCU KEZ FAİZ ARTTI

Arjantin'de bu yıl 9 kez faiz artırımı yapıldı. Faiz kararından önce enflasyon rakamları açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 78,50'ye çıkmıştı.

MEVDUAT FAİZİ AYLIK YÜZDE 7,5, YILLIK YÜZDE 75!

Arjantin Merkez Bankası, bireyler için yeni mevduat tabanı belirledi. Buna göre 10 milyon pesoya kadar 30 günlük mevduatlar için faiz yüzde 75 olarak belirlendi. Özel sektör mevduatlarının geri kalanı için oran yüzde 66,50 olacak.

FAİZ AYARLAMASI DEVAM EDECEK

Arjantin'de devam eden para politikası normalleştirme süreci kapsamında politika faizi oranı ayarlamaları devam edecek.


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