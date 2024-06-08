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Araç sahipleri dikkat! Primlere güncelleme geldi

08.06.2024 - 09:42 | Son Güncelleme :
Araç sahipleri dikkat! Primlere güncelleme geldi | Genel Haberler

Trafik sigortasında Temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 3,50 oldu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında Temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını %3,50 olarak belirledi.

SEDDK, "2023/31 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımlandı.

Genelgede, 14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı Haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primlerin, 2024 yılı Temmuz ayı için %3,50 artırılarak uygulanacağı belirtildi.


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