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Araç sahipleri dikkat! Bir kat idari para cezası verilecek

31.07.2024 - 06:46 | Son Güncelleme :
Araç sahipleri dikkat! Bir kat idari para cezası verilecek | Genel Haberler

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde ücreti ödemeyenlere geçiş ücretinin bir katı olarak idari para cezası uygulanacak ve tebligat yapılmayacak.

Türkiye'deki tüm araç sahiplerini ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre, gişelerden kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde usulüne uygun şekilde ödemesini yapanlardan herhangi bir idari para cezası alınmayacak.

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HESAPLAMADA KİLOMETRE BAŞI ÜCRET YÜKSELDİ

Geçiş ücretlerinin hesaplanması formülünde yer alan "Bir Km'lik otoyol birim fiyatı" 0.25 liradan 1 liraya yükseltildi.


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