Araç muayene istasyonlarının ihale tarihi belli oldu

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), birinci ve ikinci Bölge araç muayene istasyonları ihalelerinin 24 Şubat Pazartesi günü yapılacağını açıkladı.

ÖİB'den yapılan açıklamada, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemlerinin 2007'de tamamlandığı ve 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmelerinin 15 Ağustos 2007'de imzalandığı hatırlatıldı.

Mevcut sözleşmelerin süresinin 14 Ağustos 2027'de sona ereceği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramaksızın devam etmesini teminen, yeni dönemde (2027-2047) araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge (1. Bölge ve 2. Bölge) şeklinde özelleştirmesine yönelik olarak İdaremizce 22.10.2024 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla çıkılan ihalelerde son teklif verme tarihi olan 10.02.2025 tarihinde:

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1. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetleri Teklif Sahipleri

1. Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding A.Ş – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş.)

2. AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.)

3. MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA )

2. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetleri Teklif Sahipleri

1. Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding A.Ş – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş.)

2. AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.)

3. MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA )

olarak tespit edilmiştir.

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Bu çerçevede, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü öğleden önce teklif sahipleriyle 1. tur pazarlık görüşmeleri yapılacaktır. Aynı gün saat 14:30’da 1. Bölge ve saat 15:30’da 2. Bölge için nihai pazarlık görüşmeleri açık artırma suretiyle sonuçlandırılmak üzere kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecektir."