Araç muayene ücretleri artıyor

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Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren muayene ücretlerine artış geliyor. Her yıl Ekim ayında belirlenen yeniden değerleme oranı muayene ücretleri üzerinde de etkili oluyor. 2025 yılında harç, vergi ve cezalara yüzde 43,93 oranında artış yapılacak. Bu artıştan araç muayene işlemleri de etkilenecek.

TÜVTÜRK tarafından gerçekleştirilen araç muayene işlemleri neticesinde otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork, yarı römork, motosiklet, traktör, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin ücretlerine 2025 yılı itibarıyla yüzde 43,93 oranında artış gelecek.

2025 YILI MUAYENE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisikletin muayene ücreti 927.6 liradan 1335,09 liraya, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork muayene ücreti 1821,60 liradan 2621,82 liraya, Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker muayene ücreti 3544,13 liraya çıkacak.

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MUAYENE SÜRELERİ NE KADAR?

Otomobil, motosiklette sıfır kilometre araçlarda ruhsatta yazan ilk tescil tarihinden itibaren 3 yıl, sonrasında her iki yılda bir, ticari araçlarda (ticari taksi, minibüs, kamyon, çekici, tanker, dorse gibi...) ise her yıl muayene şartı bulunuyor.

Sıfır araçlarda aracın satın alındığı tarih değil üretilip fabrikadan çıktığı tarih baz alınıyor. Örnek vermek gerekirse araç 1 Eylül 2024 tarihinde üretildi ve bu araç 6 Kasım 2024 tarihinde satıldı. Bu aracın muayene başlangıç tarihi 1 Eylül 2024 olarak baz alınıyor.

ZAMDAN ETKİLENMEMEK İÇİN NE YAPILMASI LAZIM?

Araç muayenesine gelecek zamdan etkilenmemek için muayene bitiş tarihi 2025 yılının Ocak ayıysa 2024 yılının Aralık ayına randevu alınarak zamlı tarifeden etkilenmeden muayene işlemi gerçekleştirilebilir. Muayenenin bitiş tarihi gelmeden daha önce de muayene için randevu alınıyor.



Şayet araç muayenede ağır kusur nedeniyle kalırsa 1 ay içinde kusur düzeltilip yeniden ücretsiz olarak muayene tekrarı yapılıyor ve son işlem yapılan tarihten itibaren hususiyse 2 yıl, ticariyse 1 yıl muayene geçerli oluyor. Örnek vermek gerekirse 31 Aralık 2024 tarihinde araç muayeneye giriyor ve eski tarifeden yararlanarak muayene işlemi gerçekleşiyor. Araç muayeneden ağır kusur nedeniyle kalırsa 31 Ocak 2025 tarihine kadar süre veriliyor ve bu tarihe kadar ağır kusur giderilip muayene tekrarı için randevu alınıyor. 31 Ocak 2025'te muayeneden onay alıp geçen araç hususiyse 31 Ocak 2027 tarihine kadar, ticariyse 31 Ocak 2026 tarihine kadar muayenesi geçerli oluyor.