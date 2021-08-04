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Apple'dan önemli fiyat kararı

04.08.2021 - 09:02
Apple'dan önemli fiyat kararı | Genel Haberler

Teknoloji devi Apple, döviz kuru ve vergilerdeki değişiklik nedeniyle fiyatlarını indirme kararı aldı.

Apple bazı ülkelerde fiyat indirimi yapma kararı aldı. Vergi oranlarındaki gerileme ve döviz kurlarındaki değişiklikler dikkate alınarak indirimlerin yapılacağı açıklandı. 

Euro kullanan tüm ülke ve bölgelerde başta olmak üzere Birleşik Krallık ve Güney Afrika da indirimlerden yararlanacak. Bu ülkelerin yanında Gürcistan ve Tacikistan'da da indirime gidilmesi bekleniyor.


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