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Apple'dan önce çıkardı! Samsung kendi ekosistemini kurmak istiyor

26.07.2023 - 14:42 | Son Güncelleme :
Apple'dan önce çıkardı! Samsung kendi ekosistemini kurmak istiyor | Genel Haberler

Samsung, katlanabilir akıllı telefonlarının beşinci neslini tanıttı.

Samsung Electronics Co., Apple Inc.'in cihazlar ve yaklaşmakta olan rakip ürünleri için durgun bir pazara karşı mücadelesini sürdürürken katlanabilir akıllı telefonlarının beşinci neslini tanıttı.

 Kare şeklinde katlanan 6,7 inçlik bir akıllı telefon olan yeni Galaxy Z Flip 5, artık bir tarafının çoğunu kaplayan ve kapatıldığında daha kullanışlı hale getiren harici bir ekrana sahip. Yeni bir menteşe ile marjinal olarak daha ince, ancak başka birkaç donanım ilerlemesi sağlar. 

 erideki amiral gemisi Galaxy Z Fold 5, daha ince ve daha hafif olmasına yardımcı olan geliştirilmiş menteşeden de yararlanıyor.

 Şirket, iki cihazın Flip için 999 dolar ve kitap benzeri Fold için 1.799 dolar fiyatlarını koruduğunu ve 11 Ağustos'ta satışa çıkacağını açıkladı.

 İlk lansmanları, Samsung'un Güney Kore'deki ilk Paketsiz ürün etkinliğine damgasını vurdu ve onlara çok sayıda başka cihaz eşlik etti: iki yeni Galaxy Watch 6 modeli ve üç yeni Galaxy Tab S9 tablet.

 Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi, tamamlayıcı cihazlardan oluşan Apple benzeri bir ekosistem oluşturma hedefini belirledi.

 HMC Investment & Securities teknoloji araştırma başkanı Greg Roh, "Düşük-orta seviye akıllı telefonlara olan talep oldukça kötü olduğundan, Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları ve giyilebilir cihazları karlılık açısından tek parlak nokta." dedi.


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