Antalya'yı 10 yılda 112 milyon turist ziyaret etti

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizmdeki değişimleri ülkeler kapsamında ele alıp, özellikle savaşlar, pandemi, doğal afetler ve kırılan rekorları barındıran Antalya turizminin 10 yılının özetini çıkardı. Yavuz, Antalya turizminin hızla yükselmeye başladığı ve dünya turizm sıralamasında ilk 10'a girdiği 2019 yılına kadarki dönemi 'pandemi öncesi', 2021'den itibaren 'pandemi sonrası' olarak ikiye ayırdı. 2015-2024 arasında Antalya'yı yurt dışından 112 milyon 722 bin misafirin ziyaret ettiğini açıklayan Yavuz, “Bunun 5 milyon 502 bini yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları. Onları çıkarırsak yabancı uyruklu 107 milyon 214 bin kişi Antalya'yı ziyaret etti. Antalya; yakın çevresindeki birçok doğal afet, savaşlar, pandemi gibi olumsuzluklara rağmen 10 yılda 100 milyonun üzerinde turist çeken nadir destinasyonlardan biri" dedi.

YILLARA GÖRE TURİST SAYILARI

Recep Yavuz, Antalya'nın yıllara göre turist verilerini şöyle sıraladı:

“2015'te 11 milyon 213 bin, 2016'da 6 milyon 318 bin, 2017'de 9 milyon 876 bin, 2018'de 12 milyon 810 bin, 2019'da 15 milyon 37 bin, 2020'de 3 milyon 382 bin, 2021'de 8 milyon 900 bin, 2022'de 13 milyon 209 bin, 2023'te 15 milyon 371 bin, 2024'te 16 milyon 606 bin kişi. Bu sürede Rusya'dan 36 milyon 40 bin, Almanya'dan 25 milyon ziyaretçi Antalya'da tatil yaptı. Bu toplam ziyaretçilerin yarısına denk geliyor. Son 10 yılda her iki turistten biri ya Almanya'dan ya Rusya'dan geldi. Son 10 yılda tatil rotasını Antalya'ya çeviren gurbetçiler 6 milyona yakın ziyaretle Antalya turizmine önemli ivme kazandırdı."

Yavuz, son 10 yılda Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeleri ise şöyle sıralandırdı:

"Rusya 36 milyon 40 bin. Almanya 25 milyon 545 bin. İngiltere 7 milyon 183 bin. Ukrayna 5 milyon 965 bin. Türk vatandaşları 5 milyon 917 bin. Polonya 5 milyon 257 bin. Hollanda 4 milyon 20 bin. Kazakistan 2 milyon 744 bin. Romanya 2 milyon 106 bin. İsveç 1 milyon 863 bin."

ANTALYA'NIN 5 ÖNEMLİ PAZARI

Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Balkanlar, Orta Doğu ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Baltık ülkeleri ile İskandinav ülkeleri olarak beş ana pazara dikkati çeken Recep Yavuz, şu önerilerde bulundu:

Haberin Devamı

“Dünya turizminin en önemli kaynak pazarlarından yılda yaklaşık 420 milyon turist gönderen Batı Avrupa'dan, Antalya sadece yüzde 1,5 pay alıyor. Bunun en az 4-5 katını hak eden Antalya'nın hedefi tabii ki bu değil. Batı Avrupalıların tatil talepleri yaşlı nüfusa rağmen artmaya devam ediyor. Antalya makul uçuş mesafesi ve kuvvetli ürünleri ile Batı Avrupalılar için en önemli destinasyondur."

SON 10 YILIN EN ÖNEMLİ OLAYI

Antalya turizminde son yılların en önemli olayının Doğu Avrupa pazarındaki yükseliş olduğunu aktaran Yavuz, "Bu yıl Doğu Avrupa pazarının 6 ülkesinden (Polonya, Romanya, Macaristan, Çekya, Slovakya, Sırbistan) 2 milyon 400 bin turist Antalya'da tatil yaptı. Bu portföy 10 yıl içinde 4 kat büyüyerek Antalya turizmine damga vurdu. Bu pazarın bence en önemli farklılığı krizde de var olmaları" dedi.

Haberin Devamı

Orta Doğu’nun tamamen savaşın etkisinde olduğunu, bölgenin aslında 100 milyon turist kapasitesi bulunduğunu söyleyen Yavuz, "Yılda Arabistan 23 milyon, Katar 16 milyon, Kuveyt 14 milyon, İsrail 8 milyon, Mısır 5 milyon, BAE 25 milyon turist gönderiyor. Üst segment profil ve şehir turizmine aşina bu turist portföyü için Antalya yeni bir dünya. İsrail, İran ve Ürdün siyasi gelişmeler elverdiği ölçüde geçtiğimiz yıllarda Antalya'ya turist üretti. Diğer ülkeler de dahil olmak üzere bu bölgeye en yakın deniz destinasyonu Antalya. Orta Doğu pazarı savaşın esaretinden kurtulmadıkça istikrarlı bir gidişat beklenmemeli" diye konuştu.

ANTALYA TURİZMİNİN BELKEMİĞİ

Haberin Devamı

Antalya turizminin en önemli bir diğer pazarı olan BDT ve Baltık ülkelerinden bu sene kente 5 milyonun üzerinde turist geldiğini söyleyen Yavuz, "Antalya'ya gelen her 3 turistten biri bu ülkelerden. Rusya 10 yıldır Antalya turizminin belkemiği. 10 yıl içinde 36 milyon Rus turist Antalya'da tatil yaptı. Bu yoğunlukta Rus turist alan başka tatil destinasyonu yok. Ancak yıllardır savaşlarla, ambargolarla, ekonomik zorluklarla iç içe yaşayan Ruslar için artık tek alternatif Antalya değil, bunu göz ardı etmeyelim. Ukrayna hala savaşta, buna rağmen Polonya ve Almanya üzerinden 342 bin Ukraynalı bu yıl Antalya'ya geldi. Bölgedeki siyasi konjonktür ve kendi içlerindeki savaşların seyri bu pazarın gidişatını belirleyecektir" dedi.

Haberin Devamı

İSKANDİNAVLAR ESKİ GÜNLERİNE DÖNEMEDİ

50 milyonluk potansiyele sahip İskandinav pazarından Antalya'nın yeteri kadarı turist alamadığını belirten Recep Yavuz, "Hepsinin toplamı ancak Romanya'dan gelen turist sayısı kadar. 90'lı yılların sonunda kaybettiğimiz İskandinav pazarı bir türlü eski günlerine gelemedi. İspanya, İtalya ve Yunanistan'a giden İskandinavların Türkiye'ye çekilebilmesi, imaj ve lobi faaliyetlerinin güçlendirilmesine bağlı" diye konuştu.

TURİZMİN GİZLİ KAHRAMANLARI

Yurt dışında yaşayan gurbetçileri Türk turizminin gizli kahramanları olarak nitelendiren Yavuz, “Önceleri akraba ziyaretleri ve doğup büyüdükleri memleketlerine giden gurbetçilerin son kuşağı artık kendisini mutlu hissedeceği bir destinasyonda tatilini geçirmeye başladı. Kısa süren akraba ziyaretleri, bir sahil bölgesinde otel tatili ile kombine ediliyor. Ve bu sayı her yıl giderek artıyor. Her yıl istikrarlı şekilde büyüyen Türk turizminin en büyük dayanaklarından biri gurbetçiler. Sadece Antalya'ya değil, Türk turizminin her bölgesine önemli katkı yapıyorlar. Bu yıl yaklaşık 1 milyon gurbetçi Antalya'ya geldi. Avrupa'da yaşayan 4 Türk’ten biri Antalya'da tatil yapıyor. Pamuklara sarıp saklayalım" dedi.