Antalya yat üretiminde dünya markası haline geldi

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Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ile İsviçre başta olmak üzere 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın bulunduğu bölgede, ağırlıklı yat, elektrik-elektronik, medikal, makine, inşaat, tekstil, kimya ve maden sektörlerinde faaliyet yürütülüyor.

Yat sektöründe 49 firmanın bulunduğu bölge, rıhtımda yapılan 560 ton taşıma kapasiteli travel lift (vinç) ve 2 bin ton ve 90 metreye kadar yatların denize indirilmesini sağlayan asansör sistemi yatırımlarıyla Akdeniz çanağında en çok tercih edilen tersanelerden biri haline geldi.

Yat üretiminin 2000'den bu yana gerçekleştirildiği bölgede, yerli ve yabancı firmalar, İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok yerinden lüks yat siparişi alıyor. Dünyaca ünlü sporcu ve iş insanlarına, Orta Doğu'daki Arap kraliyet ailelerine ultra lüks yat üretimi gerçekleştiren Antalya'daki firmalar, mavi vatanın koruyucuları için de yerli bot üretiminde aktif rol üstleniyor.

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Bölgede 30 metrelik yatlarla başlanılan üretim, bugün 90 metrelere kadar ulaştı, bakım ve onarım faaliyetleri de artmaya başladı.

2024'TE DENİZE İNEN 78 GEMİDE "ANTALYA" İMZASI

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, tekne üretiminde İtalya'nın birinci, Hollanda'nın ikinci ve Türkiye'nin üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin ilk üçte bulunmasında Antalya Serbest Bölge'nin önemli rolü olduğunu vurgulayan Gürses, "Buradan İtalya, Hollanda, İngiltere ve ABD'ye dünyanın her yerine yat satışı gerçekleştiriyoruz. Bizden önce bu sektörde faaliyete geçmiş, en fazla üretim yapan ülkelerden de sipariş alıyoruz. Buradaki imalatımız gerçekten çok kaliteli." dedi.

Gürses, üretilen tekne sayısının artmasının, denizlerde daha fazla "Antalya" imzalı yat olmasının ve fuarlarda sergilenmesinin sektörde ciddi bir sinerji oluşturduğunu kaydetti.

Geçen yıl 78 lüks gemiyi sahiplerine teslim ettiklerini belirten Gürses, "Bölgemizde 2000'den bugüne kadar teslim edilen yat sayısı 772 oldu. Bunların toplam satış değeri de 1 milyar 846 milyon dolara ulaştı. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla büyük boylarda siparişler almaya başladık ve bu da ciddi katma değer oluşturdu." diye konuştu.

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36 GEMİNİN BAKIM VE ONARIMLARI SÜRÜYOR

Bölgede 2018'den bu yana 23 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını aktaran Gürses, son 2 yılda bakım onarım için gelen tekne sayısının arttığını ve bölgede şu anda 36 teknenin bakım ve onarım faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

Bu sayıların daha da artabileceğini ancak alan konusunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Gürses, alanı genişletmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını ve bu yıl içinde bunları sonuçlandırmayı planladıklarını kaydetti.

Bölgede 90 metreye kadar yatlara hizmet verdiklerini dile getiren Gürses, "90 metre çok ciddi bir rakam. Bu sınırı çok da fazla aşmak istemiyoruz. Burada lüks yat üretimine ağırlık veriyoruz. Şu anda en uzun 70 metrelik bir gemiyi denize indirdik. 90 metreye kadar gemilerin bakım ve onarımını da yapabilecek düzeydeyiz." ifadelerini kullandı.