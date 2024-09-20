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ANKA 3 hedefi 12'den vurdu

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#ANKA 3#TUSAŞ#Aselsan
ANKA 3 hedefi 12den vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 11:09

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, ilk atış testini başarıyla tamamladı.

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TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; Aselsan tarafından geliştirilen 'AF500 elektro optik kamera' takılı ANKA 3, ilk atış testini gerçekleştirdi. ANKA 3, Roketsan tarafından geliştirilen 'Teber-82' güdüm kiti kullanarak gerçekleştirdiği testi başarıyla tamamladı. Açıklamada, "12'nci sortide hedefi 12’den vurdu. Göğün kahramanı ANKA 3, ilk atışını zaferle taçlandırdı. Türk savunma sanayiinin gururu olan milli mühendislik harikası insansız savaş uçağımız ANKA 3, ilk atış testini başarıyla tamamladı. ANKA 3'ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir. Türkiye Yüzyılı’nda hızla gelişen savunma sanayiimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.

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TUSAŞ, atış testinin videosunu da paylaştı. Görüntüde ANKA 3'ün havalanması ve hedefi başarıyla vurması yer aldı.

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#ANKA 3#TUSAŞ#Aselsan

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