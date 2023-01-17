AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

AnadoluJet yurt içinde her yöne 399 liradan başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı.

AnadoluJet bilet kampanyası düzenledi. Şirket erken rezervasyonla yurt içinde biletlerini 399 liradan satışa sundu.

17-18 Ocak 2023 tarihinde alınan biletlerle 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Biletleme tek yön uçuşlar için geçerli olacak.

Kampanya kapsamında 80 bin 829 koltuk satışa çıktı. KKTC harici yurt içi tüm uçuşları kapsıyor. Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

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