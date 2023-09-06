AMB yüzde 2 hedefine ulaşabilecek mi? Knot'tan önemli açıklamalar... | Genel Haberler

Knot, "Piyasalar zor durumda. Muhtemelen bizim önümüzdeki hafta yaşayacağımız benzer bir mücadeleyi onlar da yaşıyorlar. Ama sizi temin ederim ki mücadelenin sonunda bir karar çıkacak.” dedi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot'a göre, bankanın gelecek hafta faiz artırımına büyük ölçüde karşı olan yatırımcılar bunun gerçekleşme ihtimalini muhtemelen hafife alıyor.

Hollanda merkez bankası başkanı, euro bölgesinin 20 ülke ekonomisindeki yavaşlamanın kesinlikle talebi azalttığını ancak güncellenen enflasyon tahminlerinin Haziran ayındaki son turdan pek farklı olmayacağını söyledi.

Kont, fiyat artışlarının sadece orta vadede hedefe dönmesini öngören böyle bir görünümün art arda 10'uncu bir artışı garanti edip etmediğinin "yakın bir ihtimal" olduğunu belirtti.

Knot, "2025 sonunda yüzde 2'lik enflasyon hedefimize ulaşmanın, gerçekleştirmemiz gereken minimum hedef olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Bu son tarihi daha da ileriye taşıyacak herhangi bir gelişmeden açıkçası rahatsız olurum. Ve eğer biraz öne doğru kaysaydı bu kadar umursamazdım." dedi.

Knot'un yorumlarının ardından euro yükseldi ve tahviller düştü; piyasa, Yönetim Konseyi'nin 13-14 Eylül'de toplandığında Avrupa Merkez Bankası tarihindeki en agresif parasal sıkılaştırma dönemini uzatacağına dair bahisleri artırdı. Çeyrek puanlık artış ihtimali daha önce yüzde 30 iken şimdi yüzde 35 seviyelerinde.

Toplantıdan önceki bir haftalık sessiz dönemden sadece birkaç saat önce gelen Knot'un sözleri, son ipuçlarından bazılarını sunuyor ve sonucun hala belirsiz olduğunu doğruluyor. Mevduat faizi şu anda yüzde 3,75 seviyesinde; rekor seviyeye tırmanmanın eşiğinde.

Knot, "Piyasalar zor durumda. Muhtemelen bizim önümüzdeki hafta yaşayacağımız benzer bir mücadeleyi onlar da yaşıyorlar. Ama sizi temin ederim ki mücadelenin sonunda bir karar çıkacak.” dedi.

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