Altınyağ tarla almaya karar verdi | Genel Haberler

Altınyağ Madencilik, Malkara maden sahası bölgesinde bulunan 3 tarlanın satın alınmasına karar verdi.

Altınyağ Madencilik, Tekirdağ ili, Malkara İlçesi'ndeki maden sahası bölgesinde bulunan 3 tarlanın satın alınmasına karar verdi.

Altınyağ Madencilik'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuz 08.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda;

1)Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası bölgesinde bulunan;

-Pirinççeşme Mahallesi, Gökkaya Mevki, 108 Ada, 44 Parselde kayıtlı 13.200,19 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın tamamının 1.585.000 TL peşin bedelle satın alınmasına,

-Pirinççeşme Mahallesi, Gökkaya Mevki, 108 Ada, 45 Parselde kayıtlı 2.959,92 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın tamamının 415.000 TL peşin bedelle satın alınmasına,

-Kürtüllü Mahallesi, İbrice Hududu Mevki, 111 Ada, 65 Parselde kayıtlı 2.665,86 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın 2.221,55 m2'lik kısmının 174.022,20 TL peşin bedelle satın alınmasına,

2-)Şirketimizin toplam 2.174.022,20 TL bedelle satın almış olduğu taşınmazın SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir."

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