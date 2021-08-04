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Altın fiyatlarında son durum

04.08.2021 - 08:59
Altın fiyatlarında son durum | Genel Haberler

Altın fiyatları 1810 dolar seviyesinde yatay seyrini sürdürmeye devam ediyor. Gram altın 490 lira seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın uluslararası piyasalarda dar bantta yatay seyrini sürdürüyor. Altında pozisyon alanalr ABD'de Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ni bekliyor.

1802-1822 dolar arasına sıkışmış olan ons altın saat 07:42 itibariyle yüzde 0.11 oranında artışla 1812 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler piyasada bekle gör havasının oluştuğunu ancak altında yönün yukarı olacağı inancının korunduğu söyledi. Uzmanlar ayrıca Cuma günü açıklanacak olan istihdam rakamlarının 100-200 günlük hareketleri ortalamaların işaret ettiği bir hamle için ateşleyici olabileceğini dile getirdiler.

GRAM ALTIN DA SAKİN SEYREDİYOR

Ons altının dar banda sıkışmasından dolayı gram altın fiyatları da sakin seyrediyor. Saat 07:42 itibariyle gram altın 490 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 488 lira, en yüksek 490 lira seviyesi görüldü.


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