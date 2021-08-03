‹ Önceki Haber Kripto paralardan büyük kaçış Kripto paralardan büyük kaçış Sonraki Haber › Piyasalarda bugün neler takip edilecek? Piyasalarda bugün neler takip edilecek?

Altın fiyatlarında önemli gelişme

03.08.2021 - 08:47 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında önemli gelişme | Genel Haberler

ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcılar pozisyon değişikliğinde bulunmadığından altın yatay seyre yöneldi.

Altın fiyatları sakin seyrediyor. Ons altın 1810 dolar seviyesinde denge bulmaya başladı. ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcılar pozisyonlarını değiştirmek istemiyor.

Analistler, ABD'de istihdam piyasasındaki yüksek atıl kapasite nedeniyle Fed'in orta-uzun vadede para politikasını destekleyici tutmaya devam etmesi halinde altın fiyatlarında gerçekten iyi bir ivmenin yakalanabileceğine işaret ediyorlar. Bu hafta açıklanacak istihdam verisi ve Fed Başkanı Powell'ın ay sonunda Jackson Hole'de yapacağı konuşma altın fiyatları için trendi belirleyecek.

GRAM ALTINDA DOLAR ETKİSİ

Gram altın fiyatları ise dolar kurundaki düşüşle birlikte gerilemeye başladı. Doların 8.33 liraya gerilemesi altın tarafında düşüşe sebep oldu. Gram altın saat 08:48 itibariyle 486.6 lira seviyesinden alıcı buluyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.007 TL        
BORSA
1.007 TL        
DOLAR
1.006 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.