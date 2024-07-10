Altın fiyatları yükselişte | Genel Haberler

Altın fiyatları Fed'in faiz indirimi yapması beklentisiyle güçlenme yaşadı.

Merkez bankaları faiz indirimlerini yapmaya başladı. ABD Merkez Bankası Fed'den de faiz indirimi bekleniyor. Olası indirimin sonbaharda yapılması beklenirken Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranları konusunda "gelecekteki herhangi bir eylemin zamanlaması hakkında herhangi bir sinyal göndermek istemediğini" söyledi.

Ons altın güne 2363 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2363 dolar, en yüksek de 2370 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2368 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın güne 2496 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2495 lira, en yüksek de 2507 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2503 liradan işlem görüyor.

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