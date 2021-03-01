Altın 413 liradan işlem görüyor | Genel Haberler

Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 413 liradan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 412,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 413,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını da 2.765 liradan satılıyor.



Cuma günü yüzde 2 değer kaybetmesinin ardından bugün yükselişe geçen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.754 dolar seviyesinden alıcı buluyor.



Analistler, tahvil piyasasındaki seyrin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemenin ons altını desteklediğini ifade etti.



Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.765 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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