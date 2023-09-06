Almanya'da işler kötü gidiyor, siparişler düştü | Genel Haberler

Almanya'da fabrika siparişleri Temmuz ayında düştü; bu, Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki sıkıntıların üçüncü çeyrekte de devam ettiğinin bir işareti.

Almanya'da fabrika siparişleri Temmuz ayında düştü; bu, Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki sıkıntıların üçüncü çeyrekte de devam ettiğinin bir işareti.

Talep Haziran ayına göre yüzde 11,7 azaldı; bu, ekonomistlerin Bloomberg anketinde beklediği yüzde 4,3'lük düşüşten çok daha kötü. Bu düşüş, büyük siparişlerden kaynaklandı; bu siparişler olmasaydı gösterge yüzde 0,3 oranında artacaktı.

Değişken bir serideki düşüş, üç aylık kazanımların ardından gerçekleşti.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının yol açtığı kış durgunluğuna katlanan Almanya'nın üretimi ikinci çeyrekte artmayı başaramadı ve muhtemelen üçüncü çeyrekte de duracak.

2023'ün son üç ayında muhtemelen yüzde 0,1'lik bir büyüme yaşandığı belirtildi.

Dünyanın 2 numaralı ekonomisi olan ve kendisi de ivme kaybetmekte olan Çin'deki talebin zayıf olması nedeniyle en çok sanayi ağırlığını taşıyor.

Kiel Enstitüsü'nün Almanya'ya ilişkin yeni tahmini de daha olumsuz. Ekonominin bu yıl yüzde 0,5'lik bir daralma görmesi bekleniyor; bu, daha önce tahmin edilen yüzde 0,3'lük düşüşten daha kötü. Gelecek yılki toparlanma tahmini de düşürüldü. Enstitü, üretimin bu çeyrekte yüzde 0,3 oranında daralmasını bekliyor.

Perşembe günü açıklanacak olan Alman imalat verileri de zayıflığın devam ettiğini gösterebilir; ortalama ekonomist tahmini art arda üçüncü aylık daralmayı öngörüyor.

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