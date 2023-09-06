THY yeni uçak sipariş etti | Piyasa Haberleri

Türk Hava Yolları Airbus’tan 10 adet daha A350-900 tipi uçak sipariş ederken, bu uçak tipi için mevcut sipariş sayısı 40’a ulaştı.

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan THY uçak filosunu büyütmeye devam ediyor. Filosunda 14 adet Airbus A350-900 tipi uçak bulunan havayolu şirketi toplam sipariş sayısını 40’a yükseltti. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Airbus Ticari Uçaklar (CCO) ve Airbus International Başkanı Christian Scherer, Türk Hava Yolları’nın 10 adet A350-900 uçağı daha satın alarak filosunu genişletme kararından büyük memnuniyet duyuyoruz. A350, uzun menzil kabiliyeti, yolcu kapasitesi ve konforuyla İstanbul’u dünyaya bağlamak için mükemmel bir platform. Bu ek sipariş, rakipsiz ekonomisi ve verimliliğiyle öne çıkan benzersiz yeni nesil uçağımıza duyulan güveni simgeliyor. Türk Hava Yolları ve Türkiye’nin havacılık sektörü ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı büyütmeye devam etmekten gurur duyuyoruz dedi.

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